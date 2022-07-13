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Происшествия13 июля 2022 7:52

Стала известна личность 22-летнего парня, который погиб в Башкирии при столкновении тюбинга и катера

Погибший при столкновении тюбинга и катера на водохранилище в Башкирии оказался молодым отцом
Источник:kp.ru
фото: соцсети

фото: соцсети

Стала известна личность 22-летнего парня, который погиб на Нугушском водохранилище в Башкирии при столкновении тюбинга и катера. Им оказался Артур А. из города Мелеуза. Информацию «КП-Уфа» подтвердил собственный источник.

Известно, что у молодого человека остались супруга и 9-месячный сын. Парень сыграл никах со своей возлюбленной в сентябре прошлого года.

Напомним, трагедия случилась 10 июля. Артур вместе с двумя другими мужчинами катался по водохранилищу на тюбинге, который был прикреплен к гидроциклу. В какой-то момент надувная подушка столкнулась с катером – видео несчастного случая заснял очевидец. От полученных травм 22-летний парень скончался. После инцидента Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, приведшем к смерти.