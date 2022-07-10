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Происшествия10 июля 2022 10:09

В Башкирии при столкновении катера с тюбингом пострадали двое мужчин: один из них погиб

ЧП произошло на Нугушском водохранилище
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В Мелеузовском районе Башкирии при столкновении катера с тюбингом пострадали двое молодых мужчин. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел на Нугушском водохранилище. Как рассказали сотрудники чрезвычайного ведомства, катер столкнулся с тюбингом, который был прицеплен к гидроциклу.

В результате ЧП погиб 23-летний парень, вследствие столкновения получил серьезные травмы 30-летний мужчина, он был доставлен в больницу Мелеузовского района.

На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, МВД и МЧС, правоохранителями организован комплекс проверочных мероприятий.

– По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при оказании данного вида услуг на водохранилище, – заявила пресс-служба регионального СК.