В Башкирии при столкновении катера с тюбингом пострадали двое мужчин: один из них погиб

Фото: МЧС по Башкирии

В Мелеузовском районе Башкирии при столкновении катера с тюбингом пострадали двое молодых мужчин. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел на Нугушском водохранилище. Как рассказали сотрудники чрезвычайного ведомства, катер столкнулся с тюбингом, который был прицеплен к гидроциклу.

В результате ЧП погиб 23-летний парень, вследствие столкновения получил серьезные травмы 30-летний мужчина, он был доставлен в больницу Мелеузовского района.

На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, МВД и МЧС, правоохранителями организован комплекс проверочных мероприятий.

– По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при оказании данного вида услуг на водохранилище, – заявила пресс-служба регионального СК.