Началось расследование несчастного случая на Нугушском водохранилище, где погиб 22-летний парень

фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг со смертельным исходом из-за гибели мужчины, который при катании на тюбинге столкнулся с катером. Инцидент произошел 10 июля на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе.

– При катании троих мужчин на «водном диване» (тюбинге), прикрепленном к гидроциклу произошло столкновение тюбинга с катером. В результате, от полученных телесных повреждений скончался 22-летний мужчина, находившийся на тюбинге, 30-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован, – озвучили в СК детали происшествия.

Сейчас следователи допрашивают водителей гидроцикла и катера, а также очевидцев и других свидетелей. Сотрудники правоохранительного ведомства также проверяют соответствие оказываемых услуг нормам и требованиям безопасности. По итогам расследования управлявшим водным транспортом лицам и ответственным за безопасность аттракциона будет дана правовая оценка.