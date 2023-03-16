Купол минарета мечети «Ар-Рахим» могло сорвать ветром из-за инженерного просчета

Купол минарета мечети сорвало ветром 13 марта

Купол одного из четырех минаретов мечети «Ар-Рахим» в Уфе могло сорвать ветром из-за инженерного просчета. Об этом в своих соцсетях 16 марта сообщил председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин.

Как пояснил глава ДУМ республики, при первичном осмотре рухнувшего купола минарета специалисты выяснили, что он сломался на две части.

– Часть купола, которая крепилась к минарету, осталась на нем. Слом произошел в его узкой части. По предварительным данным, разрушение произошло в результате инженерного просчета, – отметил Биргалин.

фото: vk.com // Айнур Биргалин

Он добавил, что по результатам дополнительных экспертиз будут предприняты меры по укреплению остальных купольных систем. Разрушенную конструкцию минарета тем временем убрали с территории мечети для проведения исследований. Сейчас идет подготовка к восстановительным работам, которые, как заверил Айнур Биргалин, «будут проведены в ближайшее время». Для мечети изготовят и установят новый купол с учетом прошлых недочетов.

Напомним, купол минарета мечети «Ар-Рахим» сорвало ветром 13 марта. Рухнувшая конструкция повредила строительные леса. Среди людей никто не пострадал, поскольку работы на объекте ранее уже были приостановлены.