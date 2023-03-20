Радий Хабиров прокомментировал падение купола с минарета недостроенной мечети «Ар-Рахим»

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Радий Хабиров прокомментировал падение золоченого купола с одного из минаретов недостроенной мечети «Ар-Рахим». Напомним, инцидент произошел 13 марта из-за сильного ветра и инженерных недоработок, допущенных во время строительства мечети.

Как отметил сам Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республике, вокруг падения купола сразу же начались непонятные «глупые предрассудки» и «суеверия».

- Суеверие – это грех в исламе. Не надо ничего придумывать. У любой проблемы есть всегда своя фамилия, звание и должность. Еще есть такие понятия как разгильдяйство, глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта, - подчеркнул глава республики.

В свою очередь, Хабирову было доложено и о принятых мерах. В частности, была назначена строительная экспертиза, которая покажет необходимость укрепления оставшихся трех минаретов. К сожалению, поврежденный элемент купола восстановлению уже не подлежит, поэтому его будут изготавливать заново. Соответствующий договор уже был заключен с заводом-изготовителем, который уже раньше работал с этими куполами для минаретов.