В Уфе министрам Беляеву и Кучарбаеву в суде запросили до 9 лет лишения свободы

Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев Фото: glavarb.ru

Сегодня, 16 мая, в ходе заседания в Ленинском районном суде Уфы министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву запросили до девяти лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило информационное агентство «Башинформ».

Государственный обвинитель запросил для Борису Беляев девять лет, Кучарбаеву восемь лет и десять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запрет на три года занимать должности в органах власти.

Напомним, министры обвиняются в превышении должностных полномочий из-за незаконной приемки очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В то время Беляев был мэром города, а Кучарбаев – начальником управления капстроительства Башкирии. Ранее суд разрешил чиновникам гулять по два часа в день, а затем продлил срок домашнего ареста. В марте Ленинский районный суд Уфы отменил обоим домашний арест.