Подсудимым министрам строительства и ЖКХ Башкирии разрешили гулять по два часа в день

Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев // фото: glavarb.ru

Ленинский районный суд Уфы разрешил министру ЖКХ Борису Беляеву и министру строительства Рамзилю Кучарбаеву, которые сейчас сидят под домашним арестом из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий, гулять по два часа в день. Чиновники могут выходить на улицу по будням с 18:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 12:00. Об этом 28 сентября со ссылкой на адвоката Дмитрия Ганабина сообщил «Ъ-Уфа».

Напомним, министры обвиняются в превышении должностных полномочий из-за незаконной приемки очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В то время Беляев был мэром города, а Кучарбаев – начальником управления капстроительства Башкирии. Сейчас суд рассматривает их дело. Вину они не признают.