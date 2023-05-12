Старые трамваи из Москвы запустят в работу в Уфе в июне

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Старые трамваи, которые Уфе по договоренности бесплатно передало правительство Москвы, запустят в работу в столице Башкирии уже в июне. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщила мэрия, один из семи трамваев модели Татра Т3 (модернизированный трамвай татра чешский) после прохождения техобслуживания, прохождения документального оформления и прохождения всех подготовительных процедур будет обслуживать пассажиров в северной части города.

Напомним, изначально Уфа планировали предоставить 50 поддержанных трамваев за 16,4 миллионов рублей. В начале этого года стало известно, что передачу транспорта приостановили по инициативе властей столицы России «в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава». Впоследствии вопрос был пересмотрен, и город стал получать вагоны.