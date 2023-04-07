В Уфу привезли первый из семи старых трамваев из Москвы

В Уфу 6 апреля привезли первый из семи трамваев, которые городу по договоренности бесплатно передает правительство Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфу 6 апреля привезли первый из семи трамваев, которые городу по договоренности бесплатно передает правительство Москвы. Об этом «КП-Уфа» сообщила мэрия.

– После прохождения технического обслуживания, прохождения документального оформления и прохождения всех подготовительных процедур, трамвайный вагон планируют выпустить на линию в северную часть города, – передали в администрации.

Там добавили, что оставшиеся трамваи будут доставлять в Уфу еженедельно вплоть до середины мая. Модель вагонов – Татра Т3 (модернизированный трамвай татра чешский).

Напомним, изначально Уфа должна была получить 50 поддержанных трамваев и заплатить за их доставку до 16,4 млн рублей. В начале 2023 года стало известно, что передачу транспорта приостановили по инициативе Москвы «в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава». В дальнейшем этот вопрос был пересмотрен – и город, наконец, начал получать столичные вагоны.

На данный момент всего у Уфы есть 92 трамвае. Их износ составляет 99%.