В смертельном ДТП с микроавтобусом погиб судья Верховного суда Башкирии

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 22 апреля, на 19 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск столкнулись пассажирский автобус и «Mazda CX-9». В результате аварии на месте скончался водитель легкового автомобиля и пострадали пассажиры автобуса.

По данным ГИБДД по Башкирии, автобус ехал из Уфы в Ижевск, в салоне находились 14 пассажиров. Медики доставили в больницу 12 из них, но после осмотра 10 человек отпустили домой. Сообщается, что в ДТП пострадал еще и пассажир легковушки.

Как пояснил позднее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в Дюртюлинской ЦРБ остались 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, она в реанимации. В отделении нейрохирургии в состоянии средней тяжести остается 39-летняя пассажирка.

На данный момент причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД по Башкирии. Проверку по факту этого ДТП начали и в Следкоме по поручению руководителя ведомства Александра Бастрыкина.

Позднее стало известно, что погибшим в ДТП водителем «Mazda CX-9» оказался судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет ТАСС. Этот факт агентству также подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.