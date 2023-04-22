Следком Башкирии проверит смертельное ДТП с автобусом и автомобилем Mazda

Фото: СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту аварии, в которой погиб водитель легкового автомобиля. Ранее было известно, что столкновение произошло между машиной Mazda и пассажирским автобусом.

В ведомстве установили, что столкновение было 22 апреля около 7:30 утра на дороге Нефтекамск-Дюртюли. В результате аварии скончался водитель легкого автомобиля, среди пострадавших оказались трое из 14 пассажиров автобуса и пассажир иномарки.

В настоящий момент на месте аварии работают криминалисты и следователи, опрашивают очевидцев и пострадавших, запланирована судебная экспертиза.