Известно состояние пострадавших в смертельной аварии между автобусом и легковушкой в Башкирии

Фото: пресс-служба минздрава Башкирии

Пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии сообщила состояние пострадавших в ДТП в Дюртюлинском районе, в котором погиб мужчина. По данным ведомства, проверить их здоровье в Дюртюлинскую ЦРБ приехал глава ведомства Айрат Рахматуллин.

По предоставленной информации, в больницу доставили 12 человек, из которых после осмотра врачей оставили только двоих пациентов.

Министр отметил, что сейчас в реанимации находится 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, а также 39-летняя пассажирка автобуса в нейрохирургическом отделении в состоянии средней тяжести.

Ранее в СК Башкирии сообщали о начале доследственной проверки причин аварии.