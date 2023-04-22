В районе Башкирии на трассе в ДТП с пассажирским автобусом погиб мужчина

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили об аварии в Дюртюлинском районе, которая произошла сегодня, 22 апреля утром. По предоставленным данным, на 19 км дороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулся пассажирский автобус и иномарка Mazda CX-9.

По информации ведомства, в результате аварии скончался водитель легкового автомобиля. В автобусе находились 14 пассажиров, пока что их осматривают врачи. Причины ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД и других экстренных служб.

В МЧС Башкирии уточнили, что в больницу доставлены 10 пассажиров автобуса и один человек из легкового автомобиля.