Минздрав рассказал о состоянии 17-летней уфимки, выжившей после падения с 6 этажа «Дома смерти»

Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии 17-летней девушки, выжившей после падения с шестого этажа.

Несчастный случай произошел вчера, 12 апреля, в недостроенном здании по улице Кирова, 43/2, так называемом, «Доме смерти», который печально известен смертельными инцидентами. Последний случился полгода назад: у злополучного дома нашли труп 14-летней девочки.

К счастью, вчерашний инцидент не завершился гибелью. Согласно предварительным данным, пострадавшая гуляла со своим парнем и случайно сорвалась с высоты. После происшествия ее отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Как рассказала «КП-Уфа» пресс-служба Минздрава Башкирии, девушка в настоящее время находится в сознании, ее прооперировали. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику.