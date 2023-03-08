Новым главой МВД Башкирии может стать Александр Прядко

Фото: 29.мвд.рф

Новым главой МВД Башкирии может стать 58-летний руководитель ведомства в Архангельской области Александр Прядко. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «UFA1.RU».

Публично о назначении еще не было объявлено, а подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о принятии решения на портале правовой информации еще не опубликован.

Напомним, временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Башкирии в настоящее время является 56-летний генерал-майор Артур Сайфуллин. Ранее пост руководителя ведомства занимал Роман Деев.