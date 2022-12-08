Артур Сайфуллин стал врио министра внутренних дел Башкирии назначен

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Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Башкирии назначен 56-летний генерал-майор Артур Сайфуллин. Информация об этом появилась на сайте регионального МВД.

Артур Сайфуллин родился 28 июня 1966 года. Он окончил Уфимский юридический институт. В 1993 году начал службу в органах внутренних дел. С 1995 по 2006 годы прошел путь от участкового милиции по Октябрьскому району до начальника уфимского отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних.

В 2006 году Сайфуллин стал заместителем начальника Октябрьского РУВД, а спустя четыре года – замначальника УВД по Уфе. В 2011 году возглавил Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. С 2015 по 2020 годы был замначальника полиции по охране общественного порядка в Башкирии. С 2020 года он занимает пост замминистра МВД.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Роман Деев покинул должность министра МВД Башкирии. СМИ прочили Роману Дееву отставку еще в середине ноября.