Роман Деев ушел в отставку с должности министра внутренних дел Башкирии

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Роман Деев покинул должность министра МВД Башкирии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил «РБК-Уфа». В пресс-службе ведомства «КП-Уфа» не смогли оперативно предоставить информацию по этому поводу. Как только официальный комментарий появится, мы его опубликуем.

На сайте МВД Башкирии тем временем появилась информация о временно исполняющем обязанности главы ведомства. Им стал 56-летний генерал-майор Артур Сайфуллин. С 2020 года он занимает пост замминистра.

Напомним, СМИ прочили Роману Дееву отставку еще в середине ноября. Тогда он назвал эту информацию недостоверной. Глава полиции заявил, что находится в командировке.

Деева назначили министром внутренних дел Башкирии в 2017 году. Ранее он занимал должности замначальника МВД по Тамбовской области и руководил МВД по Забайкальскому краю.