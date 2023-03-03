В новые башкирские батальоны для участия в СВО приняли более 100 добровольцев

В созданные для участия в специальной военной операции новые башкирские батальоны – имени Даяна Мурзина и «Северные амуры» – было принято уже более 100 добровольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В созданные для участия в специальной военной операции новые башкирские батальоны – имени Даяна Мурзина и «Северные амуры» – было принято уже более 100 добровольцев. Четверть из них – старше 50 лет. Данные по состоянию на 3 марта со ссылкой на штаб формирований озвучил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Среди принятых добровольцев есть несколько старших и младших офицеров, более десятка участников боевых действий в зоне СВО и Чечне, а также неслужившие мужчины и два кавалера ордена Шаймуратова.

Напомним, о том, что в Башкирии начали формировать два новых добровольческих батальона стало известно 1 марта. В подразделение имени Даяна Мурзина принимаются граждане до 60 лет, а ряды «Северных Амуров» могут пополнить жители не старше 50 лет.

Сейчас от Башкирии в боевых действиях в зоне СВО участвуют три добровольческих батальона. Они носят имена имена героев России генерала Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также национального героя Салавата Юлаева.