Башкирия сформирует еще два добровольческих батальона для участия в СВО

В Башкирии организуют еще два добровольческих батальона для участия в специальной военной операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии организуют еще два добровольческих батальона для участия в специальной военной операции. Одно формирование будет носить имя героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина, второе назовут «Северные Амуры» – в честь башкирских конных лучников, сражавшихся в эпоху наполеоновских войн. Об этом «РИА Новости» сообщил организатор подразделений, полковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий Борис Гордеев.

– Решили, что они будут называться имени Даяна Мурзина, куда принимаем граждан до 60 лет под эгидой МО РФ, и «Северные Амуры», куда могут записаться граждане до 50 лет под эгидой Росгвардии, – пояснил он.

По словам Гордеева, за два дня о желании вступить в ряды добровольческих батальонов заявили почти сто человек.

Напомним, сейчас от Башкирии в боевых действиях в зоне СВО участвуют три добровольческих батальона. Они носят имена имена героев России генерала Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также национального героя Салавата Юлаева.