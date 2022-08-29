Добровольческие батальоны Шаймуратова и Доставалова выдвинулись в зону СВО

фото: телеграм // Башкирский батальон

Башкирские добровольческие батальоны имени Шаймуратова и Доставалова выдвинулись в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 29 августа на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров.

– Два наших батальона в полном составе уже выдвинулись. Завершающие подразделения уже находятся в движении в сторону специальной военной операции, – передал руководитель Башкирии.

Напомним, проводы добровольческих батальонов имени Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова прошли в первой половине июля.