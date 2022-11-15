фото: vk.com // Ирек Сагитов

15 ноября башкирский добровольческий батальон имени Салавата Юлаева направили к месту боевого слаживания для подготовки к участию в специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов.

– Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой, – написал чиновник.

О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено 1 октября. На днях с добровольцами этого подразделения встретился глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее республика уже создала два добровольческих формирования – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.