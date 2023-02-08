Над Уфой навис ледяной туман

8 февраля над Уфой возник туман, похожий на смог

Сегодня, 8 февраля, над Уфой возник туман, похожий на смог. Фотографией облака, которое, как кажется, навис над северной частью города, поделился местный житель. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в Управление гражданской защиты.

– Над всем городом навис не смог, а подобие ледяного тумана. Никаких заявок, жалоб и обращений от местных жителей не поступало, – передали в пресс-службе аварийного ведомства.

О тумане в целом по Башкирии накануне предупреждали в региональное МЧС. Завтра, 9 февраля, в республике ожидается ухудшение видимости – на этот раз из-за снега.

Напомним, на минувших выходных жители башкирского города Стерлитамака жаловались на смог и загазованный воздух.