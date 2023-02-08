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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:04

МЧС предупредило жителей Башкирии о гололеде и ухудшении видимости из-за снега

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
9 февраля на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается накат, гололедица и ухудшение видимости из-за снега до 1-2 километров

9 февраля на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается накат, гололедица и ухудшение видимости из-за снега до 1-2 километров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, в четверг 9 февраля, на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается накат, гололедица и ухудшение видимости из-за снега до 1-2 километров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой снег ночью по северу усилится до умеренного. Ветер будет с запада, его скорость составит 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет -12,-17° (при прояснениях подморозит до -20,-25°). Днём столбики термометров покажут -4,-9°.