МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане 8 февраля

8 февраля на отдельных участках дорог в Башкирии возникнет густой туман. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Ночью и утром в среду, 8 февраля, на отдельных участках дорог в Башкирии возникнет густой туман. Видимость в нем сократится до 500 и менее метров. Также ожидается гололедица. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным республиканского гидрометцентра, ночью 8 февраля в Башкирии обойдется без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой снег. Характер ветра в течение суток сменится со слабого на умеренный.

В темное время суток столбики термометров покажут -15,-20° (при прояснениях -22,-27°). Днём воздух прогреется до -6,-11°.

Напомним, утром 7 февраля начальник ГИБДД Башкирии попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Уфа-Оренбург из-за сильного тумана.