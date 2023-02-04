Жители Стерлитамака массово жалуются Хабирову на загазованность воздуха

фото: vk.com // Елена Телицына

Жители башкирского Стерлитамака и его пригорода 4 февраля стали массово жаловать на загазованность воздуха. Они оставляют обращения на странице в соцсетях главы республики Радия Хабирова. Горожане также публикуют фотографии, на которых виден смог над городом.

– Внимание, Стерлитамак задыхается от промышленных выбросов! Принимайте меры, ЕДДС [единая дежурно-диспетчерская служба] уже отказываются давать номера заявок, так как их очень много, дышать нечем, невозможно выйти на улицу, вонь просачивается в дом, над Стерлитамаком стоит смог, города издалека не видно! – заявила Роза Ч.

– Стерлитамак – задыхаемся, помогите. Газом пахнет, глаза слезятся, – пожаловался Альберт Ж.

На все тревожные сигналы жителей Стерлитамака одним и тем же сообщением отреагировали в Минэкологии Башкирии. В ведомстве передали, что с 1 по 3 февраля посты наблюдения в городе фиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ – в том числе на территории местной больницы. О каких именно выбросах идет речь, там не уточнили. Информацию о загазованности воздуха министерство передало нескольким ведомствам: Южно-Уральский Росприроднадзор, а также башкирский Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

Кроме того, Минэкология рассказала о совещании с органами власти и представителями крупных предприятий Стерлитамака. На нем обсуждались вопросы загрязнения воздуха. По итогам этого заседания стороны решили создать межведомственную рабочую группу, определить механизм взаимодействия для оперативного реагирования, продолжить мониторинг атмосферного воздуха, инициировать проведение внеплановых выездных проверок и усилить производственный экологический контроль