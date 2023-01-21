Обвиняемая в краже украшений на 12 млн рублей написала книгу в уфимском СИЗО

Фото: скриншот сюжета телеканала корреспондентам ГТРК «Башкортостан»

Накануне 22-летней Карине М., обвиняемой в похищении из ювелирного магазина в Уфе драгоценностей на 12 млн рублей продлили арест. В СИЗО она пробудет как минимум до 20 февраля 2023 года.

Напомним, 20 ноября прошлого года стало известно о пропаже ювелирных украшений из магазина «Ювелирцентр» в уфимском ТЦ «Мега». Под подозрение попала продавец, которая скрылась в неизвестном направлении в тот же вечер. Позднее ее нашли сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области. Теперь она фигурант уголовного дела, 25 ноября ее по решению суда отправили в СИЗО. Драгоценностей при задержании у нее не было, их продолжают разыскивать сотрудники уголовного розыска.

В день продления ареста Карина М. рассказала корреспондентам ГТРК «Башкортостан», что пока сидит в СИЗО успела написать собственную книгу.

- Книжки читаю, пишу свою книжку о том, что произошло, - описала свое времяпровождение под стражей Карина. Книгу она назвала «Золотая любовь».