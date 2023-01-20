В Уфе продлили арест девушке, укравшей из ювелирного магазина украшения на 12 млн рублей

фото: МВД РБ

Кировский районный суд Уфы продлил арест 22-летней девушке, обвиняемой в краже драгоценностей на 12 млн рублей из ювелирного магазина. Она проведет в СИЗО как минимум месяц – до 20 февраля. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональной прокуратуре.

фото: соцсети

Напомним, 19 ноября в ювелирном магазине в ТРЦ «Мега» пропали золотые украшения с бриллиантами на миллионы рублей. Под подозрение попала обвиняемая – 22-летня сотрудница торговой точки. Она приехала в Уфу на заработки из города Дзержинска. Камеры видеонаблюдения подтвердили причастность девушки к краже, после чего полиция объявила ее в розыск. 25 ноября воровку нашли в ее родном городе. Оттуда ее вернули в Уфу.