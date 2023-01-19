Мэр Агидели Фанис Гильванов велел «заткнуться» критикам сбора жестяных банок для СВО

фото: vk.com // Фанис Гильванов

Мэр башкирского города Агидели Фанис Гильванов велел «заткнуться» критикам сбора жестяных банок и парафина для изготовления окопных свечей для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Чиновник 19 января опубликовал очень эмоциональный комментарий под объявлением о сборе, которое выложили в соцсетях неравнодушные жители, желающие помочь бойцам. Вот текст сообщения Гильванова.

– Обращаюсь ко всем недобрым, которые в комментариях свой яд разбрызгивают. Извините дорогие агидельцы, не могу не высказать свои эмоции. Мы делаем это не от того, что там что-то не хватает, а от того, чтобы быть причастным. Чтобы хоть как-то показать, что мы не равнодушные зрители. Я уверен в том, когда придут домой наши ребята, с нас спросят: «Что вы сделали ребята, дорогие наши соседи, коллеги, друзья...?» Непременно спросят, – заявил мэр. – Вы думаете, если скрываетесь за фейковым именем, останетесь на стороне? […] Вас таких мало!!! Но от вас всего недоброго очень много. Не побоюсь быть жестким, хотя возможно моя должность призывает меня быть сдержанным: За-мол-чите!!! Заткнитесь!!!

Чиновник добавил, что критикам не удастся «принизить вклад наших ребят […] за суверенитет нашей страны».

Напомним, в 2020 году резонанс вызвало еще одно высказывание Фаниса Гильванова в соцсетях. Тогда он возмутился жителями, которые не хотят работать за 15 тыс. рублей. Несколько дней спустя глава города дал разъяснения по поводу своей публикации.