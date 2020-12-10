«Я теряю уверенность в нас»: мэр башкирского города возмутился жителями, которые не хотят работать

фото: Фанис Гильванов // vk.com

Мэр башкирского города Агидели Фанис Гильванов возмутился жителями, которые не хотят устраиваться на работу. Он отметил, что вакансий хватает с излишком, однако они никем не занимаются.

– Я в растерянности. Я теряю уверенность в нас - агидельцах. Я ничего уже не могу понять - какая работа нужна агидельцам? – написал на своих страницах в соцсетях Гильванов.

Затем градоначальник перечислил, по всей видимости, все вакансии, от которых отказались местные жители. Они не хотят работать ни поварами, ни медсестрами, ни врачами, ни преподавателями, ни архитекторами, не строителями, ни водителями, ни электриками, ни мойщиками в автосервисах, ни полицейскими.

– Тогда, кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!!! Что это все означает? Не по-ни-маю! – недоумевает мэр Агидели. – Так мы не сможем сохранить даже поликлинику, а хотим, чтобы у нас была больница. […] Где жить будем? Где будут жить наши дети, внуки? Лично я очень встревожен. А вы?

Он добавил, что властям из-за ситуации на рынке труда сложнее привлечь новых инвесторов: «если даже построив хороший, с современными швейными машинами цех, предприниматель не может набрать людей хотя бы на одну смену». Гильванов призвал горожан «измениться», иначе город «лишиться всего»: поликлиники, колледжа, школы и детских садов.