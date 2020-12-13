Мэр города в Башкирии объяснил скандальный пост о работе за 15 тысяч рублей

Мэр Агидели Фанис Гильванов объяснил скандальный пост в соцсетях, после которого о градоначальнике заговорили на федеральном уровне.

Напомним, что 9 декабря Гильванов опубликовал в соцсетях сообщения, в котором недоумевает, почему некоторые жители города не хотят трудиться на «простых» рабочих специальностях – поварами, медсестрами, водителями, электриками и преподавателями за небольшую зарплату. Сообщение быстро попало в федеральную повестку новостей, и мэра начали критиковать за подобные слова. Спустя пять дней Гильванов прокомментировал ситуацию.

В своем очередном сообщение мэр говорит, что он вырос в семье с 10 детьми, где их сыновей и дочерей воспитывала мама. Женщине приходилось работать в пяти местах. Позже ей начали помогать дети, в том числе будущий мэр города.

- Поэтому, не кривя душой, могу сказать: «Я знаю цену каждому заработанному рублю!» - пишет мэр.

Позже градоначальник объясняет, что после армии трудился на заводе, а позже получил дополнительное образование. Со временем он занял руководящую должность на предприятии.

Такими словами Гильванов, по всей видимости, хочет показать, что хорошую должность с высокой зарплатой можно получить только через образование и труд.

- Я, как глава администрации, крайне заинтересован в высоких доходах наших жителей. Больше доходов - больше поступлений в бюджет. Большой бюджет - ухоженные улицы, красивый город и больше возможностей воспитывать наших детей успешными. Главное, я точно знаю, что многие агидельцы правильно меня поняли, - пишет мэр.