«Била постоянно»: известны новые детали издевательств уфимки над своими дочками

Жительница Уфы, которая морила голодом своих дочерей, как выяснилось, постоянно их била и издевалась над ними, об этом рассказал сосед по коммунальной квартире. Он сообщил, что тяжелее всего приходилось старшей дочери. Чтобы спастись, девочки 9 и 11 лет прятались в туалете.

– Старшая постоянно пряталась в туалете, потому что она ее гнобила. Младшей более - менее было, а старшую гноила. Они их била постоянно, каждый день, – рассказал собеседник «Честно говоря».

Мужчина отметил, что он пытался ее уговорить прекратить издевательства, но женщина никого не слушала, продолжая морить девочек голодом и бить их. В результате уфимец не выдержал и вызвал полицию. Детей в настоящий момент поместили в приют.

– Она нас била часто. Просто так – если на час позже приду домой, когда пьяная была, когда забывала что-то, – цитирует одну из пострадавших программа.

В настоящий момент в отношении органов опеки уже возбуждено уголовное дело о халатности. Также в СК запросили материалы уголовного дела в отношении самой матери.