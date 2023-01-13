СК возбудил в Уфе уголовное дело о халатности из-за матери, морившей голодом дочерей

Следственный комитет в Уфе возбудил уголовное дело о халатности органов опеки и профилактики из-за местной жительницы, которая морила голодом и била двух дочерей девяти и 11 лет

Следственный комитет в Уфе возбудил уголовное дело о халатности органов опеки и профилактики из-за местной жительницы, которая морила голодом и била двух дочерей девяти и 11 лет. Об этом 13 января сообщила пресс-служба СКР.

– Несмотря на то, что малолетних девочек систематически изымали из семьи в связи с ненадлежащим исполнением женщиной своих обязанностей по воспитанию детей, органы профилактики не осуществляли проверки в рамках своей компетенции, – передали в ведомстве.

СК так же запросил у МВД материалы уголовного дела в отношении самой матери. Ранее на нее завели разбирательство по факту неисполнения родительских обязанностей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Ильясу Массалимову доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела.