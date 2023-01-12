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НовостиПроисшествия12 января 2023 9:30

В Уфе женщину задержали за жестокое обращение с 11-летней дочерью

Всего на попечении у подозреваемой находились два ребенка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Полиция в Уфе задержала женщину, которая жестоко обращалась со своей 11-летней дочерью

Полиция в Уфе задержала женщину, которая жестоко обращалась со своей 11-летней дочерью

Фото: Рустем АХУНОВ

Полиция в Уфе задержала женщину, которая жестоко обращалась со своей 11-летней дочерью. Против подозреваемой возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Об этом 12 января сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

– В декабре прошлого года в отдел полиции №1 по Уфе поступило сообщение о том, что жительница одной из коммунальных квартир жестоко обращается со своей 11-летней дочерью, – передали в правоохранительном ведомстве. – Инспекторы по делам несовершеннолетних задержали ранее судимую 41-летнюю уфимку.

В полиции отметили, что на попечении у женщины также находилась еще одна дочь – ей девять лет. Ее вместе со старше сестрой разместили в семейном центре. Известно, что неблагополучная семья находилась на профилактическом учете.