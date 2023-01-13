В Уфе образовались 10-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе в настоящее время зафиксированы 10-балльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Большие заторы образовались на улицах Менделеева, Цюрупы, Сельская Богородская, Маршала Жукова, Уфимское шоссе, Седова, Революционная, Айская, Пахоменко, Российская, Вологодская бульваре Ибрагимова, проспекте Октября и пр.

Напомним, ранее сегодня пробки в Уфе достигли 9-балльной отметки в связи с прощанием с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. На прощание с экс-руководителем республики, умершим 11 января, прилетел президент России Владимир Путин. Из-за траурной церемонии в городе перекрыли несколько улиц.