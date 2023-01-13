В Уфе после приезда Путина перекрыли еще несколько улиц

В Уфе после приезда президента России Владимира Путина на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым перекрыли еще несколько улиц в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе после приезда президента России Владимира Путина на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым перекрыли еще несколько улиц в центре города.

Судя по камерам «Уфанета», проезд ограничен на улице Аксакова, на Заки Валиди (пересечение с Карла Маркса) движение регулируют сотрудники ГИБДД. В соцсетях водители также рассказали, что в пробке встало Демское шоссе по направлению к центру башкирской столицы.

фото: кадр видео "Уфанет"

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в мэрию, чтобы выяснить, какие еще ограничения на проезд транспорта были введены.

«Яндекс» оценивает пробки в Уфе в шесть баллов. Основные заторы регистрируются в центре: Заки Валиди, Пушкина, Карла Маркса, Коммунистической.

Напомним, ранее мэрия сообщила, что до 14:30 в башкирской столице будут перекрыты улицы Ленина, Пушкина, Разина, Бакунина, Алтайская и Кирова.