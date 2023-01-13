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НовостиОбщество13 января 2023 8:54

Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Уфе

Глава государства возложил букет роз к гробу экс-руководителя республики.
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр прямой трансляции БСТ

кадр прямой трансляции БСТ

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Уфе в пятницу, 13 января. Глава государства в ГКЗ «Башкортостан» возложил букет роз к гробу экс-руководителя республики.

Напомним, Муртаза Рахимов, возглавлявший республику в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января на 89-м году жизни. Его похоронят на мусульманском кладбище.

О приезде на траурную церемонию Путина стало известно уже после того, как он прилетел в Уфу. Проститься с Рахимовым также приходил президент Татарстана Рустам Минниханов.