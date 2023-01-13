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НовостиОбщество13 января 2023 9:25

Пробки в Уфе в день прощания с первым президентом Башкирии достигли девяти баллов

Движение парализовано в центральной части города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Пробки в Уфе достигли 9-балльной отметки в день прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым 13 января

Пробки в Уфе достигли 9-балльной отметки в день прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым 13 января

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в Уфе достигли 9-балльной отметки в день прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым 13 января. Наибольшее число заторов регистрируется в центре города, свидетельствует мониторинг «Яндекс. Пробок»

Движение существенно затруднено на улицах Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Воровского, Октябрьской Революции, Пархоменко, Достоевского, Революционной, Айской. Также в сторону юга «стоит» проспект Салавата Юлаева, улицы Сочинская, Пугачева, Менделеева и Софьи Перовской.

Напомним, на прощание с экс-руководителем республики Рахимвым, умершим 11 января, прилетел президент России Владимир Путин. Из-за траурной церемонии в городе перекрыли несколько улиц.