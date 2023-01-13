Мэр Уфы Ратмир Мавлиев простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на траурной церемонии в ГКЗ «Башкортостан» простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Сити-менеджер возложил цветы к гробу экс-руководителя республики и принес слова соболезнования его супруге Луизе. Фотографии с прощания чиновник опубликовал в своих соцсетях.
– Вечная память, – написал градоначальник.
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев
Напомним, Муртаза Рахимов, возглавлявший республику в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале мы рассказали, чем первый президент Башкирии запомнился жителям.