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НовостиОбщество13 января 2023 6:18

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Чиновник принес соболезнования супруге экс-руководителя республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на траурной церемонии в ГКЗ «Башкортостан» простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Сити-менеджер возложил цветы к гробу экс-руководителя республики и принес слова соболезнования его супруге Луизе. Фотографии с прощания чиновник опубликовал в своих соцсетях.

– Вечная память, – написал градоначальник.

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Напомним, Муртаза Рахимов, возглавлявший республику в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале мы рассказали, чем первый президент Башкирии запомнился жителям.