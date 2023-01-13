Мэр Уфы призвал жителей, которые придут проститься с Рахимовым, одеваться теплее

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев призвал одеваться теплее жителей, которые придут на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Об этом чиновник написал в своих соцсетях.

– Прогнозируют холодную погоду, поэтому одевайтесь теплее. Для обогрева рядом будут дежурить автобусы, – написал сити-менеджер.

Напомним, прощание с Рахимовым началось сегодня, 13 января, в 9:00 в ГКЗ «Башкортостан». В 12:00 в городе пройдет траурный митинг. Из-за церемонии прощания в Уфе перекрыли пять улиц.

Муртаза Рахимов, возглавлявший Башкирию в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. В отдельном материале мы рассказали, чем Рахимов запомнился жителям республики.