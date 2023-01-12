Хабиров поделился воспоминаниями о первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился воспоминаниями о первом президенте республике Муртазе Рахимове.

Как рассказал руководитель региона информационному агентству «Башинформ», Рахимов провел через очень тяжелое время, и его работа позволила сегодня Башкирии стать «мощным промышленным регионом, оплотом в России». Также глава отметил, что Муртаза Губайдуллович был для него примером для подражания и учителем.

По словам руководителя Башкирии, в последний раз он виделся с Рахимовым 31 декабря прошлого года. Встреча бывшего и нынешнего глав республики прошла в больнице, где Муртаза Губайдуллович проходил лечение. Все прошло в теплой и доброжелательной обстановке, и Хабиров даже рассчитывал отметить 89-летие Рахимова вместе с ним, но, увы, все сложилось иначе.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию в качестве президента на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Он скончался поздним вечером 11 января. Церемония прощания с ним состоится в пятницу, 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале «Комсомолка» рассказала, чем Рахимов запомнился жителям республики.