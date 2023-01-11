В суд Уфы передали уголовное дело против начальника отделения военкомата Воропаева

В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело против начальника отделения подготовки и призыва военкомата Константина Воропаева Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело против начальника отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константина Воропаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом 11 января сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, по версии следствия, летом 2021 к жене Воропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от службы в армии. Через посредника обвиняемому передали 170 тыс. рублей, после чего он организовал медкомиссию, по результатам которой молодой человек был освобожден от призыва и зачислен в резерв.

О задержании 54-летнего Воропаева стало известно в начале октября. Тогда же против него возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.