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НовостиОбщество11 января 2023 14:59

В суд Уфы передали уголовное дело против начальника отделения военкомата Воропаева

Его обвиняют в получении взятки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело против начальника отделения подготовки и призыва военкомата Константина Воропаева

В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело против начальника отделения подготовки и призыва военкомата Константина Воропаева

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело против начальника отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константина Воропаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом 11 января сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, по версии следствия, летом 2021 к жене Воропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от службы в армии. Через посредника обвиняемому передали 170 тыс. рублей, после чего он организовал медкомиссию, по результатам которой молодой человек был освобожден от призыва и зачислен в резерв.

О задержании 54-летнего Воропаева стало известно в начале октября. Тогда же против него возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.