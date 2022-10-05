В Уфе за взятку заключили под стражу военкома Константина Воропаева

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В Уфе в Ленинском районном суде состоялся процессу по делу в отношении начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Воропаева. 54-летний мужчина, как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, подозревается получении крупной взятки.

Согласно версии следователей, летом 2021 к жене Воропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от службы в армии. Через посредника подозреваемому было передано 170 тысяч рублей, после чего он организовал медкомиссию, по результатам которой парень был освобожден от призыва и зачислен в резерв.

В отношении Воропаева было возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в крупном размере. Суд постановил заключить начальника по призыву под стражу почти на два месяца – до 30 ноября. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, вчера стало известно о задержании Константина Воропаева. Сообщалось, что он якобы может быть причастен к делу уфимских хоккеистов, признавшихся в покупке военных билетов, чтобы избежать призыва в армию.