Башкирский батальон имени Салавата Юлаева проводили в зону СВО

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 20 декабря, на Советской площади в Уфе состоялись проводы башкирского добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Он будет участвовать в специальной военной операции. О церемонии в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Твердо обещаю, так же, как и батальоны «доставаловцев» и «шаймуратовцев», батальон им. Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких, – написал руководитель региона.

О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено 1 октября. На боевое слаживание добровольцев подразделения отправили в середине ноября. Ранее республика уже создала два добровольческих формирования для участия в СВО – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.