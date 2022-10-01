В Башкирии создали народный батальон имени Салавата Юлаева, в котором будут служить опытные бойцы.

30 сентября уфимец Артур Юмагужин вместе со своими боевыми товарищами заявил о создании в Башкирии народного батальон имени Салавата Юлаева. По словам мужчины, в это непростое время опытные офицеры провожали на СВО своих сыновей.

- Ну что это? Душа болит. Мы не можем просто так сидеть и смотреть. У нас есть боевой опыт. Мы можем защитить Отечество, - заявил Юмагужин.

Уфимец отметил, что в батальоне имени Салавата Юлаева уже сейчас состоят представители разных национальностей – русские, башкиры и татары.

Тех, кто желает присоединиться к батальону, ждут по адресу в Уфе – бульвар Славы, 6 с 11 до 20 часов. Дополнительные вопросы можно задать в сообществе батальона Салавата Юлаева.