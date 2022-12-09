В воздухе Уфы выявили повышенное содержание оксида углерода и хлорида водорода

В воздухе Уфы в среду, 7 декабря, было зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода и хлорида водорода

В воздухе Уфы в среду, 7 декабря, было зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода и хлорида водорода. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Оксид углерода на уровне 1,2 ПДК и хлорид водорода в 1,3 ПДК, выявил один и тот же пункт наблюдения по улице Свободы, 44 – в 7:00 и в 19:00 соответственно.

Напомним, на днях уже другой пост – в Черниковке – регистрировал превышение концентрации сероводорода: 28 ноября (в 1,9 раза) и 3 декабря (в 3,8) и 6 декабря (в 2,9).

Оксид углерода – это газ. Он не имеет ни цвета, ни запаха. При скапливании в закрытом помещении может оказывать на людей отравляющее воздействие.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и верхних дыхательных путей.