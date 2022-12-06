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НовостиОбщество6 декабря 2022 3:00

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму в 3,8 раза

Аномалию 3 декабря зарегистрировал пункт наблюдения по улице Ульяновых
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 3,8 раза

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 3,8 раза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 3,8 раза. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Повышенное содержание загрязняющего вещества было выявлено в субботу, 3 декабря. Аномалию в 13:00 зарегистрировал пункт наблюдения по улице Ульяновых, 57.

Напомним, тот же самый пост регистрировал превышение по сероводороду 28 ноября.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.