Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму в 3,8 раза

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 3,8 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 3,8 раза. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Повышенное содержание загрязняющего вещества было выявлено в субботу, 3 декабря. Аномалию в 13:00 зарегистрировал пункт наблюдения по улице Ульяновых, 57.

Напомним, тот же самый пост регистрировал превышение по сероводороду 28 ноября.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.