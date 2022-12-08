Концентрация сероводорода в воздухе Уфы вновь превысила допустимую норму

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы вновь превысила предельно допустимую норму, на этот раз в 2,9 раза

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы вновь превысила предельно допустимую норму, на этот раз в 2,9 раза. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Повышенное содержание загрязняющего вещества было выявлено в среду, 6 декабря. Аномалию в семь часов утра зарегистрировал пункт наблюдения по улице Ульяновых, 57 в Черниковке.

Напомним, тот же самый пост регистрировал превышение концентрации сероводорода 28 ноября (в 1,9 раза) и 3 декабря (в 3,8).

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.