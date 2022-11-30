Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму почти в два раза

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила допустимую норму в 1,9 раза

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила допустимую норму в 1,9 раза. Информация об этом появилась на сайте башкирского Гидрометцентра.

Повышенное содержание загрязняющего вещества было обнаружено в понедельник, 28 ноября. Аномалию в 19:00 зарегистрировал пункт наблюдения по улице Ульяновых, 57 в Черниковке.

Напомним, этой весной концентрация сероводорода в Уфе превысила норму в четыре раза.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.