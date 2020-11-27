В МВД Башкирии назначили нового замминистра

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В башкирском МВД назначили нового замминистра – им стал 54-летний полковник полиции Артур Сайфуллин. Соответствующий указ 25 ноября подписал президент России Владимир Путин. Теперь у министра внутренних дел республики Романа Деева три зама: помимо Сайфуллина, это Олег Олейник (начальник главного следственного управления, генерал-майор юстиции) и Евгений Полтавец (генерал-майор внутренней службы).

Согласно данным на сайте МВД, Артур Сайфуллин родился 28 июня 1966 года. Окончил Уфимский юридический институт. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. С 1995 по 2006 годы прошел путь от участкового милиции по Октябрьскому району до начальника уфимского отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних.

В 2006 году Сайфуллин стал замначальника Октябрьского РУВД, спустя 4 года – замначальника УВД по Уфе. В 2011 году возглавил Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. Последние пять лет был замначальника полиции по охране общественного порядка в Башкирии.