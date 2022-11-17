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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:33

Министру МВД Башкирии Роману Дееву прочат отставку

Он возглавляет региональную полицию с 2017 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: gsrb.ru

фото: gsrb.ru

Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев может покинуть свою должность. Как со ссылкой на собственный источник сообщило издание «Пруфы», он подал рапорт на увольнение. В то же время «Ъ-Уфа» лично Деев назвал информацию о своей возможной отставке недостоверной и сказал, что сейчас находится в командировке. Вместе с тем на следующей неделе Уфу должна посетить комиссия из МВД России.

Напомним, Романа Деева назначили министром внутренних дел Башкирии в 2017 году. Ранее он занимал должности замначальника МВД по Тамбовской области и руководил МВД по Забайкальскому краю.